PS5: Sony irrisa per aver scritto male il nome della console in un post ufficiale

Il rapporto tra Sony e il Giappone si fa sempre più difficile per via di PS5, questa volta a causa di un semplice errore di battitura commesso in un messaggio ufficiale, dove la console è stata ribattezzata PlayStaiton 5. Naturalmente i videogiocatori locali ne hanno approfittato per irridere la compagnia.

Il messaggio nasce dal lancio di una vera e propria lotteria organizzata dal negozio online di Sony per vendere le richiestissime PS5. Come saprete in Giappone (non solo, in realtà), è davvero difficile trovarne una e per evitare problemi di ordine pubblico, come quelli accaduti un paio di settimane fa, si è deciso di controllare le vendite attraverso dei sistemi che dalle nostre parti sarebbero impensabili, ma che lì sono usuali in casi del genere.

Purtroppo il messaggio ufficiale del negozio non è stato riletto prima della pubblicazione e alcuni non l'hanno fatta passare liscia a Sony:

"PlayStaiton? Sicuri che non sia un falso?"

"Hmm... Volevo una PlayStation 5, quindi non mi interessa partecipare a una lotteria per vincere una PlayStaiton."

"PlayStaiton? Che somari, lol!"

"Spero che lancino un'edizione limitata con il logo PlayStaiton."

"Preferisco il nome PlayStaiton a PlayStation, mi affascina di più!"

"Questa passerà alla storia."

"Mi chiedo se la prossima non si chiamerà PoliceStation 5."

Francamente un errore di battitura non è un grosso dramma, anche per una multinazionale, ma evidentemente in molti non la pensano allo stesso modo e hanno colto l'occasione per divertirsi un po'.