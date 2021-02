Cyberpunk 2077: mod aggiunge Thomas the Tank Engine, ma non nel modo che sperate

Una nuova mod di Cyberpunk 2077 aggiunge Thomas the Tank Engine al gioco, anche se in una forma non proprio consona al personaggio. Thomas è molto amato dai bambini inglesi e i modder lo hanno infilato praticamente in ogni gioco. Ci sono mod dedicate anche in Skyrim e Sekiro, per dire.

In Cyberpunk 2077 installando la mod Thomas DeShawn, scaricabile dal solito Nexus Mods, il simpatico trenino appare al posto della testa di Dex DeShawn, un fixer di Night City. Non è proprio l'aspetto che più gli si addice... ma forse è un grande fan di Thomas e ne sarà contento.

Visto il personaggio, sarebbe stato bello che fosse usato per occupare la monorotaia abbandonata di Night City, una delle caratteristiche che non sono state ultimate per il problematico lancio del 10 dicembre 2020. Avrebbe fatto il suo effetto, indubbiamente.

Per installare la mod, scompattate l'archivio .zip e copiate il file .archive moddato nella cartella \archive\pc\patch di Cyberpunk 2077. Se non esiste, dovete crearla. Stando al modder camtino, la mod ha ancora qualche bug. Nelle prossime ore dovrebbe essere pubblicata la versione finale.

Nel frattempo scaricate anche l'ultima patch di Cyberpunk 2077 che risolve proprio un problema di sicurezza con le mod.