Prince of Persia, anche un reboot in lavorazione dopo Le Sabbie del Tempo Remake?

Prince of Persia sarà protagonista di un vero e proprio reboot dopo Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake: lo ha rivelato la stessa fonte che aveva anticipato appunto l'annuncio del rifacimento.

In uscita il 21 gennaio 2021, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarebbe dunque il progetto principale legato allo storico franchise, quanto piuttosto un tentativo di rimettere la serie sotto i riflettori in attesa di qualcosa di più ambizioso.

Secondo lo youtuber indiano che aveva anticipato l'ufficializzazione del remake, "Ubisoft sta lavorando a un episodio di Prince of Persia completamente nuovo, e non si tratta di un remake. Probabilmente verrà lanciato nel 2023 o nel 2024."

Tempistiche insomma molto lunghe per un progetto che immaginiamo sia appena entrato in produzione. Se tuttavia il remake non dovesse suscitare l'entusiasmo sperato, come farà la casa francese a chiedere ai fan di aspettare ancora due o tre anni per un capitolo "forte"?