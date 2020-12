Crash Bandicoot 4: It's About Time rende omaggio a Uncharted e Naughty Dog

Crash Bandicoot 4: It's About Time ha reso omaggio a Uncharted 4: Fine di un Ladro e a Naughty Dog con una simpatica clip a tema natalizio. Eccola:

La citazione è palese per tutti quelli che hanno giocato con il già menzionato Uncharted 4: Fine di un Ladro, in cui Nathan ed Elena a un certo punto si ritrovano sul divano a giocare con l'originale Crash Bandicoot.

Si tratta dunque della stessa scena ma al contrario, con Crash e Coco alle prese con l'ultima avventura di Nathan Drake e un messaggio molto chiaro: "È fantastico vedere degli amici che si aiutano durante il periodo natalizio!"

Peraltro Crash Bandicoot 4: It's About Time è finito sotto i riflettori negli ultimi giorni per un possibile teaser di Crash Bandicoot 5.