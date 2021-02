Starfield: uscita entro la fine del 2021 su Xbox Game Pass, secondo un insider

Starfield continua ad essere uno dei grandi misteri dell'industria videoludica, ma nonostante questo secondo alcune voci la sua uscita non dovrebbe essere lontana, con un insider che si è detto alquanto sicuro del suo arrivo entro la fine del 2021, direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Si tratta di un'altra delle suggestioni lanciate dal podcast Xbox Two, diventato di recente un punto di riferimento sulle voci di corridoio riguardanti Xbox e il mondo Microsoft in generale, gestito dal noto giornalista Jez Corden e dallo youtuber Rand Al Thor.

Nella nuova puntata, il duo si è lanciato in una serie di supposizioni e idee che - in teoria - dovrebbero essere corroborate da alcuni indizi e prove che i due hanno potuto raccogliere grazie ai loro agganci. Che almeno uno dei due sia piuttosto collegato all'interno del mondo Microsoft è cosa nota ed è il motivo per cui non escludiamo a priori la veridicità delle loro dichiarazioni nel corso del podcast.

Tra le informazioni emerse in questa puntata ci sono state molte novità incredibili (nel vero senso della parola, in certi casi) per Xbox Game Pass: come l'arrivo di Ubisoft con una sezione apposita simile all'EA Play, di cui si è già discusso più volte nei rumor, ma anche alcuni giochi in particolare.

Secondo i due, i grossi titoli in arrivo nel 2021 su Xbox Game Pass da parte di team più o meno interni sono sostanzialmente due: uno è il già noto Halo Infinite, mentre l'altro sarebbe Starfield. La nuova produzione di Bethesda Softworks è in sviluppo ormai da anni ma non se n'è mai saputo nulla di preciso, al di là del suo annuncio con titolo e logo.

Nei mesi scorsi sono emersi dei presunti screenshot provenienti da una build preliminare ma nessuna informazione è mai stata confermata, motivo che spinge a dubitare di un lancio previsto addirittura per quest'anno, ma c'è anche da dire che Bethesda è solita rilasciare informazioni sui giochi solo a ridosso della loro uscita, dunque non è da escludere che il suo stato di completamento sia già molto avanzato.

Potete ascoltare la parte relativa a Starfield e alla sua presunta uscita entro la fine del 2021 al minuto 1:57:30 del video riportato qui sotto.