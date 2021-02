PS5 in TV: Sony ha speso più di tutti in pubblicità a gennaio 2021 in USA

Con l'uscita di PS5, Sony continua a dimostrare una notevole spinta dal punto di vista promozionale anche sulle pubblicità in TV, in particolare in USA dove è risultata di gran lunga la compagnia più presente sui canali televisivi americani nel corso di gennaio 2021.

I dati rilevati da iSpot.tv e pubblicati da VentureBeat sono decisamente chiari per quanto riguarda l'impegno di Sony nella pubblicità televisiva in USA: PlayStation ha coperto da sola il 77,5% delle "impression" per quanto riguarda i passaggi pubblicitari in TV nel mese di gennaio 2021, ovvero è quella che ha occupato la maggiore quantità di spazi pubblicitari televisivi a dimostrazione di una notevole spinta su questo fronte.

Può essere visto come un altro segno importante del grande impegno che Sony sta mettendo nello spingere il proprio brand in USA in particolare, mercato su cui si sta espandendo e consolidando da tempo, ma la differenza di investimenti resta comunque molto notevole.

In totale 15 brand hanno fatto trasmettere 29 spot per circa 1900 volte, generando 398,2 milioni di "ad impression" in TV. Come riassunto nello schema qui sotto, PlayStation ha coperto il 77,5% delle "impression" televisive in termini pubblicitari nel mese di gennaio in USA, con una spesa di circa 9,5 milioni di dollari su cinque pubblicità trasmesse 183 volte soprattutto nella prima metà del mese, con 280 milioni di impressioni TV. Tra questi, lo spot "New Worlds to Explore" dedicato a PS5 ha avuto il budget maggiore per 4,4 milioni di dollari.

Non è peraltro la prima volta che accade: anche in un periodo ricco di movimento sul mercato come novembre, infatti, Sony era risultata come la compagnia che ha speso più di tutti i concorrenti messi insieme in pubblicità.

Al secondo posto c'è Nordeus, poi GameFly e quindi Jackbox Games, con a seguire Nintendo, che si piazza solo in quinta posizione, con 294.667 dollari spesi su tre pubblicità e 19,6 milioni di ad impression, in particolare concentrati sullo spot "Awkwafina Plays Mario Kart 8 Deluxe".

Nei dati non compare Microsoft Xbox, non è chiaro se per assenza totale di pubblicità tracciate o perché queste non rientrano nel campione preso in esame per qualche motivo, ma di fatto uno dei tre principali concorrenti sembra completamente assente dalla scena delle pubblicità in TV fotografata da iSpot.tv.