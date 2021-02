Super Mario World, la colonna sonora restaurata alla sua qualità originale su YouTube

Super Mario World è tra i migliori platform della storia nonché uno dei migliori giochi in assoluto e tale status è stato raggiunto grazie all'eccezionalità di tutte le sue caratteristiche, compresa la colonna sonora che può ora essere ascoltata in tutta la sua qualità non compressa su YouTube.

L'operazione è stata portata avanti dall'utente LeBrickster, che ha pubblicato le musiche su YouTube a questo indirizzo e vi consigliamo di ascoltarle in fretta, perché conoscendo Nintendo è possibile che vengano rimosse a breve.

L'utente in questione ha effettuato il restauro a partire dal famoso gigantesco leak che ha colpito Nintendo con la diffusione di diversi documenti e file appartenenti al catalogo classico online, tra i quali anche il codice sorgente di Super Mario Advance per GBA, che utilizza sample della colonna sonora dell'originale per Super Nintendo.

In questo caso si tratta di un lavoro di restauro notevole: l'utente in questione ha infatti scoperto che questi sample contenevano riferimenti agli strumenti utilizzati per la composizione delle musiche originali di Super Mario World, cercando dunque di ripristinare la qualità audio originale non compressa.

Il risultato dovrebbe essere più fedele alla qualità che dovevano avere le tracce audio originali a prescindere dalla compressione effettuata per poterle far entrare nella memoria della cartuccia per Super Nintendo. Questo può risultare in una qualità che può piacere o meno: l'autore delle musiche originali, Koji Kondo, ha infatti probabilmente tenuto presente anche delle ristrettezze di memoria per studiare le tracce in modo da suonare al meglio nel minuscolo spazio disponibile, dunque è possibile che la forma con cui si presentano su cartuccia sia comunque migliore.

È comunque curioso sentire questa variazioni e pensare a quello che avrebbe potuto fare Kondo nel caso in cui non avesse dovuto fare i conti con le ristrettezze di memoria causate dalla cartuccia per SNES.