PS5, nuovo trailer di lancio Play Has No Limits con i giochi next gen

PS5 si presenta con un nuovo trailer di lancio o spot pubblicitario della serie Play Has No Limits, diventato sostanzialmente il motto della nuova console Sony, in questo caso tutto incentrato sui giochi next gen.

Il concetto alla base del video, rimarcato dal commento cha fa da sfondo alle scene tratte dai vari giochi, è lo stesso che abbiamo visto nell'omonimo trailer di lancio con Travis Scott pubblicato il mese scorso e anche la voce è la stessa, solo che in questo caso il materiale video è completamente diverso.

Laddove nell'originale c'erano vari filmati girati dal vivo e relativi al "superare i limiti", in questo caso Sony vuole dimostrare lo stesso concetto ma utilizzando frammenti di gameplay e scene d'intermezzo tratti dai vari giochi annunciati per PS5.

Tra questi troviamo giochi di lancio per PS5 e titoli che arriveranno più avanti, in ogni caso sono tutti frammenti di video visti in precedenza fra trailer e materiali vari. Riconosciamo dunque Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 e Returnal, in particolare.

Intanto, a quanto pare, la next gen Sony sta praticamente iniziando, considerando che le prime console sono state spedite, in attesa del 12 novembre come day one per quanto riguarda gli USA e del 19 novembre per quanto riguarda l'Europa e l'Italia in particolare.