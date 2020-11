The Box, oggi la sesta puntata con Rekins e Space Valley

The Box torna stasera con la sesta puntata della seconda stagione, che verrà trasmessa su Twitch a partire dalle 20.00. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno Rekins e gli Space Valley!

Rekins è uno streamer e youtuber di successo nonché Pro Player di Fortnite, che rappresenta i nostri colori all'interno del team italiano Exeed e sarà presente nella puntata di stasera della trasmissione in onda alle 20:00.

A rappresentare l'allegra combriccola di Space Valley sono invece due ospiti: Nelson Venceslai e Cesare Cantelli, protagonisti insieme agli altri delle follie del canale youtube in questione, che conta oltre 1 milione di iscritti. Nella puntata di stasera si porteranno dietro le loro esperienze tra challenge incredibili, assaggi di cibi strani e molto altro.

Stasera andrà in onda la sesta di otto puntate che ci terranno compagnia fino alla fine di novembre: possiamo aspettarci tante sorprese, sfide, interventi, interazione col pubblico e un sottofondo musicale affidato agli Overhead.

Saranno presenti anche un preshow e un aftershow: il primo curato dagli youtuber IPants e il secondo dalla redazione di Multiplayer.it, media partner della trasmissione.

Per quanto riguarda il post-show, ci sarà Emanuele Gregori in collegamento a sua volta con ospiti, ovvero EliteGaming e GiornoGaming, con Destiny 2 e relative novità come argomento principale.