Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank: Rift Apart hanno un periodo di uscita fissato

Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 hanno un periodo di uscita stabilito da parte di Sony, almeno da quanto è possibile vedere nel nuovo trailer pubblicato in queste ore dalla compagnia e relativo ai giochi annunciati per la nuova console, e si tratta della prima metà del 2021.

Nel trailer di lancio Play Has No Limits per PS5 emergono i periodi di uscita per alcuni giochi in arrivo sulla console Sony, visto che a quanto pare tutti i giochi mostrati che non fanno parte della lineup di lancio del day one sono previsti per il 2021 e più precisamente in una scansione tra la prima e la seconda metà dell'anno.

Per quanto riguarda Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony ha previsto un periodo corrispondente alla "Prima metà del 2021", in base all'analisi delle scritte in piccolo che compaiono nel corso del video, sebbene ovviamente non si tratti proprio di informazioni precise e da prendere come definitive.

Si prospetta dunque un prosieguo molto interessante per quanto riguarda l'uscita dei giochi subito nei primi mesi dopo il lancio di PS5: dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls previsti nel giorno di uscita della console, per la prima metà del 2021, ovvero entro la fine di giugno 2021, dovrebbero arrivare anche Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sul secondo c'era già una certa sicurezza, visto che gli stessi Insomniac avevano riferito di puntare alla "finestra di lancio", ma per quanto riguarda Gran Turismo 7 la cosa può risultare sorprendente, considerando i tempi di lavorazione standard di Polyphony Digital.