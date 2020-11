State of Decay 2 su Xbox Series X a 4K e 60 fps con il nuovo aggiornamento

State of Decay 2 ha ottenuto un aggiornamento piuttosto a sorpresa, che incrementa la stabilità e le performance, portando il gioco a 60 fps su Xbox Series X, pronto per essere giocato dunque sulla console next gen Microsoft.

Il gioco non è propriamente famoso per il suo comparto tecnico: State of Decay 2 è in effetti una sorta di cult che conta su un pubblico di grandi appassionati ma non è un gioco che cerca di ingolosire il pubblico con una rappresentazione grafica sopraffina e performance incredibili, ma su Xbox Series X anche questo aspetto dovrebbe comunque migliorare.

Nonostante il suo puntare soprattutto sul gameplay e la sua particolare struttura survival, State of Decay 2 ha sempre accusato dei problemi di performance che lo accomunano anche al predecessore, ancora più complicato sotto questo aspetto da gestire.

Almeno il problema del frame-rate dovrebbe dunque risolversi con il passaggio a Xbox Series X: con il frame-rate sbloccato, State of Decay 2 dovrebbe dunque raggiungere i 60 fps fissi, cosa che lo rende veramente appetibile anche a chi l'ha già approfondito in passato.

Nel frattempo, restiamo in attesa anche di informazioni su State of Decay 3, che è stato uno dei primi giochi annunciati per Xbox Series X e Series S ma non ha ancora una data di uscita anche perché lo sviluppo sembra essere decisamente nelle fasi iniziali.

Vediamo qui sotto un video che dimostra i miglioramenti di State of Decay 2 su Xbox Series X, a 4K e 60 fps.