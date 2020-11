Horizon Forbidden West su PS5 e PS4: finestra d'uscita annunciata da Sony

Horizon Forbidden West ha anche lui una finestra d'uscita annunciata da Sony, o quantomeno un periodo stabilito nel quale dovrebbe arrivare su PS5, ovvero la seconda metà del 2021.

Anche in questo caso, come abbiamo riferito per Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank: Rift Apart, non si tratta proprio di un'informazione precisa né un annuncio specifico fatto da Sony, ma dell'analisi del trailer di lancio di PS5 con i giochi next gen e delle scritte in piccolo che compaiono in esso, una sorta di classico per quanto riguarda i trailer dei giochi PS5, a quanto pare.

In questo caso, notiamo come Horizon Forbidden West sia previsto arrivare nella seconda metà del 2021 secondo i piani attuali di Sony, che potrebbero essere soggetti a cambiamenti ma che potrebbero tornare con i programmi dei first party, considerando che il gioco in questione era stato presentato già come previsto per il prossimo anno.

Ricordiamo, peraltro, che Horizon Forbidden West è uno dei cross-gen "a sorpresa" emersi nel corso della presentazione di PS5, quando l'annuncio che il gioco sarebbe arrivato anche su PS4 è spuntato all'improvviso tra le precisazioni varie ed eventuali, nonostante si tratti di un'informazione davvero molto interessante per milioni di utenti.

La data di uscita del gioco probabilmente corrisponderà per entrambe le piattaforme, dunque possiamo aspettarci Horizon Forbidden West sia su PS5 che su PS4 per la seconda metà del 2021, in attesa di avere indicazioni più precise da parte di Sony e Guerrilla Games.