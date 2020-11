Xbox Series X|S: Microsoft costruirà display olografici giganti per il lancio

Per il lancio di Xbox Series X|S Microsoft ha pensato di fare le cose in grande e, nonostante il periodo sfavorevole, ha deciso che costruirà display olografici giganti in molte città, come Londra o Queenstown.

A partire dalle 19 di oggi, Microsoft terrà su Twitch un enorme show di lancio di Xbox Series X e Series S. Si tratterà di una diretta lunga sei ore con Let's Play, interviste e molto altro. Magari ci scappa anche un qualche annuncio, ma questa è una semplice speranza.

Comunque nel Regno Unito la diretta culminerà a mezzanotte con uno "spettacolare display olografico posizionato all'interno dello skyline di Londra".

Similmente, in Nuova Zelanda Microsoft ha trasformato la città di Queenstown in Greenstown e anche in questo caso è presente un gigantesco monolite verde a fare da sfondo ai festeggiamenti.

Yep, we took over Queenstown to launch the #XboxSeriesX in New Zealand - Introducing #Greenstown, live from the Home of Adventure.#PowerYourDreams pic.twitter.com/VeuwsZNis7 — Xbox ANZ (@XboxANZ) November 9, 2020

Nel nostro piccolo celebriamo il lancio di Xbox Series X con tre maratone in tre giorni piene di giochi e interventi speciali.

Da domani, invece, le console saranno disponibili nei negozi: voi avete già prenotato la vostra?