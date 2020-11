PS5: l'app di Riproduzione Remota è disponibile su PlayStation 4

Nonostante Sony non la sponsorizzi molto, noi siamo grandi fan della Riproduzione Remota. A partire da oggi l'app Remote Play di PS5 è comparsa sulla dashboard di PlayStation 4. In questo modo, quando ne avrete una a disposizione, potrete trasmettere i vostri giochi nextgen sulla "vecchia" PS4. Un curioso inception che consente di avere la next-gen all'interno della vecchia generazione di console.

Al momento, però, l'app non funziona, ma promette di "Usare la PS4 per connettersi e controllare PS5". Le risoluzioni disponibili sono 540p, 720p, e 1080p e c'è anche l'opzione per trovare la propria PlayStation 5 attraverso la rete domestica, ma anche attraverso internet. Al momento il servizio non dovrebbe ancora funzionare, ma teoricamente non dovrebbero nemmeno esserci PS5 sul mercato, nonostante le prime siano già state spedite, quindi niente di strano.

Su PS4 la Riproduzione Remota funzionava davvero bene, anche da PC e Mobile, e non vediamo quindi nessun motivo che dovrebbe impedire alla versione per PS5 di funzionare male. Potrebbe essere un valido modo per dare ancora un senso alla vecchia PS4, nel caso in cui decidiate di non venderla, così da avere la possibilità di collegarsi senza fili da un secondo monitor o addirittura da una seconda casa.

Anzi, per gli irriducibili, potrebbe essere il modo per giocare ai giochi PlayStation 5 utilizzando il fedele DualShock 4. La utilizzerete?