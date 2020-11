Xbox Series X|S: la maratona Twitch (su 3 giorni) per prepararci al lancio

Mentana scansati! Per prepararci al lancio di Xbox Series X|S Multiplayer.it ha preparato una maratona Twitch spalmata su tre giorni piena di giochi, opinioni e collegamenti speciali. Domenica, lunedì e martedì, saremo live dalle 14 alle 20 ininterrottamente e con un unico filo conduttore: Xbox Series X|S.

Il 10 novembre, infatti, la nuova generazione di Microsoft debutterà nei negozi e per questo motivo passeremo i prossimi giorni a mostrarvi dal vivo la console (avete letto la recensione di Xbox Series X?) a spigarvi le sue caratteristiche, ma soprattutto a mostrare dal vivo quello di cui è capace, ovvero mostrando tutti i giochi disponibili, testando dal vivo le sue prestazioni ed analizzando le sue capacità.

Ad alternarsi davanti allo schermo ci saranno tutti i volti più noti della redazione di Terni come Francesco Serino, Emanuele Gregori, Raffaele Staccini e Pierpaolo Greco, ma si collegheranno da Milano anche Umberto Moioli, Vincenzo Lettera e Aligi Comandini, tra gli altri.

Non mancheranno ospiti e sorprese, quindi non mancate! Ma soprattutto partecipate attivamente alla diretta con domande, commenti e curiosità. Potete cominciare a scrivere le vostre domande nei commenti qui sotto, in modo da poter iniziare a prendere contatto con la redazione.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

