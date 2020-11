Gears 6 in arrivo? The Coalition è al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato

The Coalition ha svelato di essere al lavoro su di un nuovo gioco, non ancora annunciato, forse Gears 6, all'interno di un post decisamente tecnico, dedicato all'uso di Visual Studio 2019, pubblicato sul blog per sviluppatori di Microsoft.

Il periodo rivelatore non lascia adito a dubbi: "Stiamo usando Visual Studio 2019 per il nostro prossimo progetto (non ancora annunciato) e ne stiamo traendo molti benefici: tempi di compilazione/link più veloci, UI più responsiva, debugging più stabile."

Di è dedotto che possa trattarsi di Gears 6 perché The Coalition è lo studio fondato da Microsoft appositamente per gestire il franchise Gears of War, per cui ha prodotto Gears of War 4 e Gears 5.

In effetti sapere che uno studio grande come The Coalition sia al lavoro su di un nuovo gioco non è proprio una grossa sorpresa (cos'altro dovrebbe fare?), ma averne la conferma è sempre cosa buona e giusta. Sicuramente sarà un titolo per Xbox Series X e PC. Non ci resta che aspettare per saperne di più.