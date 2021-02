X-Men: col cosplay di Mystica di Jannet siamo in zona Jennifer Lawrence

Jannet è senza dubbio una delle nostre modelle preferite. La cosplayer, infatti, non solo è estremamente avvenente, ma ha una tecnica e si circonda di collaboratori di assoluto livello. Il suo cosplay di Mystica, per esempio, è perfetto e replica l'affascinante X-Men interpretata da Jennifer Lawrence in maniera incredibile.

Se non ci credete date un'occhiata a questo cosplay di Annie de L'Attacco dei Giganti davvero impressionante e a questo cosplay Triss di The Witcher 3. In questo caso la modella ha deciso di interpretare uno dei personaggi più complessi degli X-Men: Mystica.

Creata da Chris Claremont e Jim Mooney nel 1978, Mystica è comparsa per la prima volta in Ms. Marvel (vol. 1) n. 16. Il suo potere principale è quello di mutare la forma, che le consente di prendere le sembianze di qualunque persona sulla terra. È anche una combattente dotata e una stratega molto competente. Il suo aspetto originale, però, nei film con Rebecca Romijn e Jennifer Lawrence è molto alieno, per via della pelle blu e squamosa.

È proprio questa versione che è stata riprodotta da Jannet, con del bodypainting davvero perfetto realizzato da Sinkopa. Noi lo troviamo eccellente, voi cosa ne pensate?