Oddworld: Soulstorm: un nuovo trailer dall'Epic Games Store showcase

Vediamo il nuovo trailer di Oddworld: Soulstorm, rilasciato da Oddworld Inhabitants in occasione dell'Epic Games Store Showcase. L'uscita del gioco è prevista per il 2021, quindi si spera che non manchi molto per giocarci.

Nel filmato possiamo vedere alcuni sequenze cinematiche e anche molti momenti di gameplay. Chi conosce la serie sarà felice di vedere il ritorno di meccaniche legate ai primissimi episodi.

L'epica storia di Abe esplode in questa nuovissima avventura

Oddworld: Soulstorm è un esplosivo gioco d'avventura d'azione ricco di creazione, ricerca, platform e furtività. È la storia di un combattimento impossibile contro un avversario che utilizzerà ogni potente mezzo a disposizione, dalla propaganda alla forza bruta o letale per bloccare Abe e ogni minimo tentativo di rivolta.

Vestirai i panni di Abe, un reticente eroe che, senza volerlo, ha dato inizio a una rivolta e ora si trova alla guida dei suoi compagni Mudokon che lottano per la libertà contro il Magog Cartel e il potere dominante del pianeta.

Che ne sia in grado o no, l'intero destino dei Mudokon è nelle mani di Abe (e nelle tue). Accetta il ruolo che è stato deciso e sprona il cambiamento sociale oppure rinuncia e assisti allo sterminio della sua intera razza; la scelta è tua.

Esplora l'imponente dimensione cinematografica e gli ambienti in 2.9D ricchi di aspetti grafici strabilianti. Vai alla ricerca di risorse, costruisci le armi, risolvi i rompicapi e porta i tuoi seguaci in salvo, finalmente liberi.

Caratteristiche di Oddworld: Soulstorm