Binary Smoke annunciato durante l'Epic Games Store Showcase

Binary Smoke è il gioco che ha aperto l'Epic Games Store Showcase di primavera, trasmesso in serata. Si tratta di un action adventure 2D esclusivo del negozio di Epic Games, dalle fortissime atmosfere cyberpunk. Lo stile ricorda quello di Another World ed epigoni, mentre l'uscita è fissata per il 2022.

Se non avete visto bene il trailer durante la trasmissione (è stato trasmesso con numerosi artefatti grafici), riguardatelo nella versione ad alta qualità che trovate in testa alla notizia per rendervi conto di cosa si sta parlando.

Leggiamo anche la sinossi ufficiale di Binary Smoke:

La scienza ha raggiunto l'avvento della Singolarità digitale. L'ultima conquista dell'umanità sono i Binary, forme di vita digitale senzienti che possiedono incredibili poteri sovrumani.

In "Binary Smoke", i giocatori vestiranno i panni di una Binary solitaria in una città dinamica e piena di personaggi pittoreschi e nemici pericolosi. Ribellandosi contro la classe dirigente, i giocatori ispireranno una rivoluzione che cambierà per sempre le loro vite.

Per concludere, vediamo qualche immagine: