Cyberpunk 2077, il cosplay di Judi Alvarez di anastasiya_dryomova è da cyberinnesto

Ecco un fantastico cosplay di Judi Alvarez, uno dei personaggi femminili più amati di Cyberpunk 2077, realizzato con grandissima cura dalla cosplayer anastasiya_dryomova.

La cosplayer sfoggia con fierezza il suo lavoro, mettendolo a paragone con il personaggio originale, in modo da far vedere la cura dei dettagli e la somiglianza dell'opera finale con la sua fonte d'ispirazione. In effetti si fatica a capire quale sia il personaggio del gioco e quale la donna reale, tanto sono simili.

Interessante il fatto che Anastasiya si sia anche fatta i tatuaggi di Judi, così da risultare indistinguibile dall'originale. Davvero un ottimo lavoro, non c'è che dire. Ammiriamola tutti:

Se adorate i cosplay sopra ogni cosa, guardate il cosplay dell'impostore di Panterona, che vi colpirà al cuore, il cosplay di Mikasa di ceeceemay, che favorisce gli assembramenti, oppure la Scarlet Witch di OMG Cosplay, che vi renderà dei super eroi, oppure il cosplay di April O'Neil di Lada Lyumos, decisamente prorompente, o ancora il cosplay di Ino e Shikamaru di Shirogane e Streexx. Volendo ci sono anche il cosplay da sogno di Tifa di shirogane_sama e il cosplay di Camilla di Katyuska Moonfox che è da megaevoluzione. Collezionateli tutti!