Westworld, il cosplay di Dolores firmato Lada Lyumos è esplosivo a dir poco

La serie televisiva Westworld è la protagonista del nuovo cosplay di Lada Lyumos, che per l'occasione ha deciso di portare sul set il personaggio di Dolores, interpretato nello show da Evan Rachel Wood.

Accusata di essere una copia spudorata di Fallout Shelter, Westworld è stata al centro di una causa legale fra Bethesda e Warner Bros., che tuttavia a quanto pare si è conclusa con un accordo fra le parti.

Naturalmente la Dolores vista nella serie HBO è fondamentalmente più casta e meno procace di quella messa in scena dalla modella russa, che come detto ha una grande passione per la moda ma non trascura l'elemento della sensualità nei propri scatti, come si può notare.

Lada ha peraltro messo a segno una striscia vincente di tutto rispetto, scalando rapidamente le classifiche di preferenza degli appassionati di cosplayer con le sue interpretazioni di Yennefer da The Witcher 3, Tracer da Overwatch e Tifa da Final Fantasy VII.