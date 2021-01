Overwatch 2, il cosplay di Tracer firmato Lada Lyumos è perfetto

Overwatch 2 si sta facendo attendere, e così la bellissima Lada Lyumos ha pensato bene di realizzare uno splendido cosplay dedicato a Tracer, uno dei personaggi più iconici dello sparatutto Blizzard.

Dopo le sue sensazionali interpretazioni di Yennefer da The Witcher 3: Wild Hunt, 2B da NieR Automata e Tifa da Final Fantasy VII, la modella russa ha realizzato un altro lavoro curatissimo e dettagliato, a cui si possono muovere ben poche critiche.

Dal costume all'acconciatura, dalle armi agli accessori, alla Tracer interpretata da Lada non manca davvero nulla, come potete vedere dalle foto pubblicate su Instagram, che riportiamo in calce.

Per quanto riguarda invece Overwatch 2, si parla di uno sviluppo che procede a rilento e che potrebbe determinare un rinvio della finestra di uscita, tuttavia ancora neanche ufficializzata.