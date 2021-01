Hitman 3, trailer di lancio ufficiale per l'action stealth di IO Interactive

Hitman 3, il nuovo capitolo della serie action stealth sviluppata da IO Interactive, si mostra con l'immancabile trailer di lancio ufficiale a due giorni dall'uscita del gioco, fissata al 20 gennaio.

Dopo gli eventi di Hitman e Hitman 2, l'infallibile Agente 47 si troverà ad affrontare sei nuove missioni all'interno di altrettanti scenari. Riuscirà a raggiungere l'obiettivo che si era prefisso?

La formula messa a punto da IO Interactive non sembra sia stata rivoluzionata: nei panni del killer protagonista dovremo esplorare le mappe, individuare i nostri bersagli e trovare il modo migliore per raggiungerli ed eliminarli in maniera silenziosa.

Riuscirci non sarà semplice: dovremo trovare i percorsi migliori, selezionare il giusto equipaggiamento, mettere fuori combattimento eventuali addetti alla sicurezza e usare i loro vestiti per camuffarci, accedendo così a zone che altrimenti ci sarebbero precluse.

La conclusione della trilogia World of Assassination sarà dunque all'altezza delle aspettative? Lo scopriremo fra pochissimo.