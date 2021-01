Monster Hunter Rise, i problemi di stuttering della demo verranno risolti

La demo di Monster Hunter Rise ha evidenziato alcuni problemi di stuttering che tuttavia non saranno presenti nella versione finale del gioco, come assicurato dagli sviluppatori.

Attualmente il gioco più atteso in Giappone, Monster Hunter Rise segnerà il ritorno del celebre hunting game di Capcom su Nintendo Switch, con un'esperienza realizzata in esclusiva per la console ibrida.

"All'attenzione degli utenti che utilizzano la demo di Monster Hunter Rise: se gli amici registrati sul profilo superano un certo numero, il gioco mostrerà fenomeni di stuttering", ha scritto l'azienda nipponica in un post su Twitter.

"Vi assicuriamo tuttavia che questo problema non si verifica nella versione completa. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per il supporto", conclude il post, pubblicato per rassicurare i giocatori.

Monster Hunter Rise sarà disponibile a partire dal 26 marzo, come detto in esclusiva su Nintendo Switch.