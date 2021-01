Monster Hunter Rise il più atteso in Giappone, ma sale anche Resident Evil Village

Monster Hunter Rise risulta sempre il più atteso in assoluto nel consueto sondaggio pubblicato da Famitsu sui giochi più attesi, ma si registra anche una notevole scalata da parte di Resident Evil Village, che si piazza quarto.

Ribadiamo che il campione su cui si fonda il sondaggio è estremamente ristretto, ma i risultati possono essere considerati indicativi un po' dei gusti del pubblico nipponico in generale, visto che i lettori della rivista cartacea più importante tra quelle sui videogiochi in Giappone rappresentano un buon esempio.

Monster Hunter Rise è dunque il più atteso, seguito da Tales of Arise, Final Fantasy 16 e Resident Evil Village, che precede The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Tutto questo, volendo, ci suggerisce qualcosa: prima di tutto che Capcom ha per le mani dei titoli che sembrano essere molto attesi anche in patria, ovvero Monster Hunter Rise e Resident Evil Village, appunto, a dimostrare come anche il 2021 sia destinato ad essere un anno importante per l'etichetta di Osaka, la quale sta attraversando un notevole periodo di rilancio.

Un'altra cosa interessante è rappresentata dal fatto che tre dei titoli più attesi dai lettori di Famitsu siano destinati ad arrivare su PS5, dunque il momento di scarso interesse dimostrato dal pubblico per la next gen Sony, come emerge dai deludenti dati di vendita emersi finora al lancio, è probabilmente destinato a concludersi con l'arrivo di giochi di grosso calibro, almeno momentaneamente.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più attesi secondo il pubblico di Famitsu: