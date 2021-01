Cyberpunk 2077: una mod ristabilisce l'illuminazione della demo E3 2018

Cyberpunk 2077 su PC è ovviamente già una sorta di parco giochi per i modder, che si stanno sbizzarrendo sulle personalizzazioni per il nuovo titolo di CD Projekt RED, come dimostra questa particolare mod che ristabilisce l'illuminazione vista nella famosa demo dell'E3 2018.

Per attivare le opzioni previste dalla mod, i modder hanno utilizzato vari file trovati non utilizzati all'interno del codice del gioco, ristabilendo dunque le impostazioni che erano state utilizzate dagli sviluppatori nella demo dell'E3 2018, quella che in base al resoconto di Jason Schreier su Cyberpunk 2077 era completamente falsa, anche se sulla questione CD Projekt RED ha poi spiegato come siano andate le cose nella sua risposta ufficiale.

In ogni caso, la demo in questione era caratterizzata da un'illuminazione piuttosto particolare e diversa da quella visibile normalmente nel gioco, che può però essere ristabilita con la Lighting Mod scaricabile da Nexus Mods, per chi sa come utilizzare questi strumenti.

Si tratta, in sostanza, di una modifica a vari valori applicati all'illuminazione e alla resa visiva di Cyberpunk 2077, che poteva essere effettuata anche attraverso comandi in grado di agire sul gioco ma che causava dei problemi inizialmente. La nuova mod invece dovrebbe rappresentare un sistema più sicuro per modificare tali impostazioni sulla luce.

Tra le altre mod di Cyberpunk 2077 emerse di recente c'è quella che consente di formare un vero e proprio party e quella che consente di giocare in terza persona, tanto per fare un paio di esempi.