Richard Garriott è il primo essere umano a essere stato nello spazio, su entrambi i poli e nella Fossa delle Marianne

Richard Garriott, il papà della serie Ultima e dei giochi di ruolo elettronici come li conosciamo oggi, è stato il primo essere umano a essere stato nello spazio, a visitare entrambi i poli e a essere sceso nella Fossa delle Marianne.

Richard Garriott dovrebbe essere un nome noto per chiunque segua i videogiochi. La serie Ultima è indubbiamente una delle più importanti di sempre per la storia del medium (se non proprio la più importante in assoluto), ma i suoi meriti in ambito videoludico sono in realtà innumerevoli e vanno ben oltre la sua opera magna.

Negli ultimi anni Garriott vive più come un esploratore che come uno sviluppatore. La sua passione lo ha portato a visitare dei luoghi davvero incredibili, come i due poli, lo spazio e la Fossa delle Marianne, stabilendo un vero e proprio primato, riconosciutogli ufficialmente.

Garriott raggiunse il Polo Sud nel 1998, visitò lo spazio nel 2008 (pagando 30 milioni di dollari da privato cittadino per farlo) e andò al Polo Nord nel 2018. Dopo che la settimana scorsa ha esplorato anche la Fossa delle Marianne, l'Explorers Club lo ha nominato "il primo esploratore ad aver raggiunto sia il Polo Nord, sia il Polo Sud, ad aver orbitato intorno alla Terra e ad aver raggiunto il punto più profondo dell'oceano."

La discesa nella Fossa delle Marianne di Lord British ha richiesto più di quattro ore. Arrivato a destinazione, il papà di Ultima ha raccolto dei campioni di specie viventi, ha piazzato una geocache, ha realizzato un cortometraggio sci-fi e ha vissuto tante altre esperienze, come vedere un verme nero lucente di quattro o cinque pollici.

A questo punto siamo curiosi di sapere quale sarà la prossima avventura di Garriott, reale o virtuale che sia. Si calerà in un vulcano attivo? Scalerà l'Everest? O cercherà di scoprire perché molti chiamino giochi di ruolo quelli che sono degli action?