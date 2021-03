PS4: aggiornamento di sistema 8.50 in beta per i tester, rimuove le community

Sony ha reso disponibile per i tester la versione beta dell'aggiornamento di sistema 8.50 di PS4, chiamato Spring 2021 beta, che rimuove le community. In generale si tratta di un aggiornamento migliorativo di funzioni già esistenti, che non aggiunge grosse funzioni alla console.

Oltre a quella già citata, l'aggiunta principale dell'update sembra essere la possibilità di attivare e disattivare le notifiche dei gruppi di cui si fa parte. L'opzione si trova nel menù di configurazione accessibile dalla schermata dei gruppi.

Per il resto il nuovo firmware rende possibile chiedere al session leader l'ingresso in una partita usando il pulsante "Request to Join" e impedisce agli altri giocatori di vedervi giocare a un titolo che avete nascosto.

L'ultimo aggiornamento maggiore di PS4, l'8.00, è stato rilasciato l'anno scorso. Naturalmente era molto più corposo dell'8.50, visto che includeva la verifica a due fattori, nuovi avatar e molto altro. Difficile dire se ci sarà mai un aggiornamento 9.00, visto che Sony è attualmente più concentrata su PS5, cui mancano ancora molte delle funzioni promesse, compresa la possibilità di espandere la memoria di massa acquistando un SSD compatibile con la console.