Pokémon GCC SWSH 5: vi presentiamo Corviknight V, il pokemon corvo

In occasione dell'arrivo della SWSH 5 del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon, in arrivo il 19 marzo 2021, abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima la carta: Corviknight V, il pokemon corvo.

"Un oscuro presagio scende sul campo di battaglia con Corviknight V, il Pokémon Corvo. Questo potente Pokémon di tipo Metallo ha ben 210 PS per resistere anche al più feroce degli attacchi e può usare Grinfie per impedire al suo bersaglio di ritirarsi."

Disegnata da PLANETA Mochizuki, Corviknight V è un potente pokémon base da 210 PS. A sua disposizione ha due mosse: Grinfie e Tifone Aereo.

Grinfie costa una sola energia acciaio, toglie 30 PS e non consente al pokemon avversario di ritirarsi. Tifone Aereo richiede 2 energie acciaio e una normale e infligge un danno da 190 PS. Questa mossa non potrà usarsi tutti i turni, dato che ha bisogno di un turno per ricaricarsi.

Corviknight V ha una debolezza al fuoco e una resistenza di 30 punti all'erba. Essendo una carta V, ogni avversario prende due carte premio una volta che un pokémon V viene messo KO.