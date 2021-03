PGA Tour 2K21 - Trailer del Clubhouse Pass Season 2

2K Games ha pubblicato un nuovo trailer di PGA Tour 2K21 incentrato sul Clubhouse Pass Season 2. Nelle prossime ore, infatti, arriverà un nuova stagione di contenuti per questa apprezzata simulazione di golf per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. La versione per Nintendo Switch, infatti, riceverà questi contenuti successivamente.

La seconda stagione terminerà il 4 giugno 2021. Questa, invece, è la nostra recensione di PGA Tour 2K21.

Il Clubhouse Pass Season 2 di PGA Tour 2K21 aggiunge 75 nuovi livelli da sbloccare mentre procede la stagione. Ogni livello darà la possibilità di mettere le mani su nuovi equipaggiamenti e club del brand Titleist o guanti e scarpe FootJoy.

Il Clubhouse Pass Season 2 può essere affrontato in 3 modi differenti: in maniera gratuita provando i primi 15 livelli. Con un Premium Pass di 7,99 dollari che darà accesso a tutti i livelli e le ricompense. Infine c'è un Premium+ Pass (acquistabile al costo di 14,99 $) che dà accesso a tutti i 75 livelli, ma consente di saltare i primi 20 livelli ed ottenere immediatamente le relative ricompense.