Epic Games Store: gioco gratis PC dell'18 marzo 2021 disponibile, il link download

Come ogni settimana, è di nuovo il momento di ottenere un nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store. Gli autori di Fortnite ci regalano quest'oggi un titolo non famosissimo ma di certo molto interessante. Parliamo di The Fall, sviluppato da Over the Moon e rilasciato per la prima volta nel 2014. Ecco tutti i dettagli e il link download.

Per poter reclamare The Fall, non dovete far altro se non raggiungere questo indirizzo. Vi ricordiamo che rimarrà disponibile sull'Epic Games Store solo per una settimana, quindi non perdete l'occasione di farlo vostro. Una volta associato al vostro account, questo gioco gratis PC sarà vostro per sempre.

The Fall ci mette nei panni di ARID, una intelligenza artificiale montata su un'unità di combattimento mark-7. Il pilota all'interno della tuta ha perso conoscenza e dovremo trovare un modo per salvargli la vita. The Fall è ricordato soprattutto per la qualità della sua storia: il gioco ha infatti visto un premio come Gioco dell'anno, nel 2014, per la Miglior storia in un videogioco. In questo gioco gratis PC dell'Epic Games Store, dovremo esplorare un pianeta alieno, combattere contro vari tipi di nemici e risolvere dei rompicapi per trovare una via di fuga.

Ecco inoltre i requisiti consigliati PC di The Fall:



Sistema Operativo: Windows 10

Processore: 2.5 GHz dual core

Memoria: 3 GB RAM

Spazio di archiviazione: 530 MB

Direct X: 10 Scheda grafica: GeForce 8600 o equivalente, 265 MB di memoria

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis di oggi? Vi ricordiamo anche che è stato presentato il gioco della prossima settimana!