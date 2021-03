Epic Games Store: Creature in the Well è il prossimo gioco gratis, ufficiale

Epic Games Store, come ogni settimana, ha reso disponibile il nuovo gioco gratis PC. Inoltre, la società ha svelato anche qual è il prossimo gioco in regalo che sarà disponibile dalla prossima settimana. Si tratta di Creature in the Well.

Creature in the Well è un dungeon crawler hack & slash con visuale dall'alto ispirato ai flipper. Nei panni dell'ultima unità BOT-C dovrai avventurarti nelle profondità di una montagna per riattivare un'antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scopri e migliora potente equipaggiamento per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l'affligge.

Ecco i requisiti consigliati per la versione PC di Creature in the Well:



Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5

Memoria: 8 GB

Archiviazione: 10 GB di spazio

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 760

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco gratis? Infine, vi segnaliamo che potete vedere tutti i dettagli (link download e requisiti consigliati inclusi) del gioco gratis di oggi, 18 marzo 2021.