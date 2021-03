Ubisoft, le offerte degli Spring Sale 2021

Ubisoft ha appena dato il via alle offerte degli Spring Sale 2021 sul suo store ufficiale, che consentono di risparmiare fino all'80% su di un'ampia selezione di giochi. L'iniziativa è valida fino alle 11.00 del 9 aprile. Da oggi al 25 marzo, inoltre, sarà possibile approfittare di una promozione speciale su Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Acquistando una qualsiasi edizione del gioco o un pacchetto monete, riceverete infatti uno sconto extra del 20% applicato direttamente al carrello. Protagonista di una free week che consente di provare l'esperienza gratuitamente, lo sparatutto tattico a squadre potrà dunque essere vostro a partire da soli 6,40 euro! Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, uno degli ultimi Operatori aggiunti al gioco. Pubblicato originariamente nel 2015 e appena entrato nel suo quinto anno di età, Rainbow Six: Siege ha subito nel corso del tempo una quantità enorme di modifiche per quanto concerne il comparto multiplayer, arricchito in maniera sostanziale rispetto agli esordi tramite l'aggiunta di contenuti, modalità, Operatori, eventi e ovviamente rifiniture. Un supporto post-lancio di incredibile spessore, che ha consentito al titolo targato Ubisoft Montreal di coinvolgere nel tempo decine di milioni di giocatori e diventare un vero e proprio punto di riferimento anche nell'ambito delle competizioni eSport. Attenzione, però: nei prossimi giorni su Ubisoft Store ci saranno ulteriori sconti extra!

Watch Dogs: Legion e Immortals: Fenyx Rising Watch Dogs: Legion, l'artwork ufficiale. Gli Spring Sale coinvolgono ovviamente anche le più recenti produzioni Ubisoft, con sconti che arrivano addirittura al 50% su Watch Dogs: Legion (disponibile a partire da 30 euro anziché 59,99) e Immortals: Fenyx Rising (disponibile a partire da 30 euro anziché 59,99). Si tratta con ogni probabilità dei prezzi più bassi di sempre per questi due titoli. Ambientato in una Londra post-brexit controllata con il pugno di ferro da una potente corporazione, Watch Dogs: Legion ci mette al comando di una serie di personaggi che fanno parte del DedSec inglese e che lottano utilizzando qualsiasi mezzo per liberare la città dalla pericolosa influenza della Blume e del loro software ctOS. Immortals: Fenyx Rising, l'artwork ufficiale. La caratteristica più peculiare del gioco risiede nella possibilità di arruolare qualsiasi PNG incontrato per strada: dopo averlo convinto della bontà delle nostre azioni, il nuovo componente del team metterà a disposizione le sue abilità specifiche per portare a termine missioni di vario genere, mettendo in campo una libertà d'azione e di approccio non comune nel genere action adventure. Immortals: Fenyx Rising si pone invece come una delle grandi sorprese degli ultimi mesi: un action RPG ambientato nell'antica Grecia e intriso di mitologia, in cui dovremo condurre la coraggiosa protagonista dell'avventura, Fenyx, fra pericolose prove per sventare una terribile minaccia che potrebbe determinare la morte degli dei dell'Olimpo.