Ultra Pop: Pow3r, Ludovica Martino, Aldo Giovanni e Giacomo tra gli ospiti del festival

Gli ospiti di Ultra Pop

A partire da lunedì 22 alle ore 10:00 ed ogni giorno fino alle 22:00, UltraPop Festival offrirà un programma quotidiano ricco di appuntamenti ed ospiti tra cui Aldo Giovanni e Giacomo, Zerocalcare, Fabio Volo, Michela Andreozzi, Gabriele Salvatores, Nicola Lagioia e molti altri.

Tra gli ospiti di punta, in collaborazione con SaldaPress, anche il fumettista Robert Kirkman, autore della leggendaria epopea zombie The Walking Dead, insieme allo showrunner Simon Racioppa, per la serie tv animata Invincible che farà il suo esordio su Amazon Prime venerdì 26 marzo in contemporanea mondiale.

Partecipare a UltraPop Festival è semplice: in qualunque parte del mondo voi siate basta avere un device, una connessione ad internet e tanta passione per tutto ciò che è intrattenimento pop: dalla scienza alla tecnologia passando attraverso cinema, serie tv, videogiochi e cultura nerd.

E per chi non potrà seguire l'evento live tutti i video saranno disponibili on demand nei canali ufficiali YouTube e Facebook dal giorno successivo alla messa in onda.

Tra gli official supporter dell'evento ringraziamo Enel X, Shure, Sanbittèr, Fun Food Italia Shop, CioccoCrusco e Vision Distribution. Tra i partner istituzionali di Ultrapop Festival ringraziamo per il patrocinio Agenzia Spaziale Italiana ASI, IIDEA - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia ed il MIBAC.

Radio Deejay è official media partner dell'evento e supporterà l'iniziativa tra i propri ascoltatori insieme agli amici di TVSerial.it, ScreenWeek.it, CineGuru.it, Brad&k e Cinematographe.it.

Vi aspettiamo dal 21 al 25 marzo 2021 su Ultrapopfestival.it.