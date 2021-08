Halo Infinite beta: su Xbox Series X gira a circa 100 FPS

La beta tecnica di Halo Infinite su Xbox Series X | S, Xbox One e PC ha permesso ai giocatori di provare con mano il multiplayer del nuovo titolo 343 Industries, ma anche di farsi un'idea delle performance del gioco, il cui lancio è previsto entro la fine dell'anno. Secondo le analisi del canale YouTube ElAnalistaDeBits, la versione di prova gira a circa 100 FPS su Xbox Series X con risoluzione 4K.

Il target per la console ammiraglia del colosso di Redmond punta ai 120 fps per il multiplayer. Come potrete constatare dal video qua sotto, tuttavia la beta di Halo Infinite raggiunge una media di 100-110 fps in 4K, con cali che si assestano intorno i 90 fps. La versione Series S invece riesce a mantenere stabilmente i 120 fps, seppure alla risoluzione nettamente inferiore di 1080p. Come potrete immaginare, le versioni Xbox One e Xbox One X sotto il profilo delle performance sono decisamente più indietro: 30 fps e 1080p per la prima e 30 fps e 4K, in entrambi casi con sporadici e lievi cali.

Tenete a mente comunque che si tratta di una beta tecnica e che da qui al lancio ufficiale mancano ancora dei mesi, il che permetterà al team di 343 Industries di ottimizzare ulteriormente le performance di Halo Infinite su tutte le piattaforme. Inoltre all'uscita dovrebbero essere presenti varie modalità per le performance, quindi se preferite incrementare la stabilità del framerate a discapito della risoluzione sarete accontentati.

Dall'analisi di ElAnalistaDeBits inoltre apprendiamo che, come era prevedibile, le versioni Xbox Series X | S della beta di Halo Infinite vantano tempi di caricamento più rapidi, così come ombre, texture e occlusione ambientale migliori rispetto alle controparti old-gen, in particolar modo di Xbox One standard.

Se non avete avuto modo di giocare alla beta, vi consigliamo caldamente di leggere le nostre impressioni sulla beta tecnica di Halo Infinite.