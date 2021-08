Halo Infinite, Multiplayer Risponde e Final Fantasy 14 nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Nonostante il caldo (o le piogge se siete a nord) il nostro canale Twitch non si ferma, anzi. Nella giornata di oggi proveremo la Beta di Halo Infinite, vivremo il classico appuntamento col Multiplayer risponde e giocheremo a Final Fantasy 14.

La beta di Halo Infinite ha sicuramente caratterizzato questo weekend. Il ritorno di Master Chief, infatti, non può passare inosservato, soprattutto considerando che si tratta dell'antipasto dell'attesissimo ex gioco di lancio di Xbox Series X e S. Alle 12 giocheremo la beta con voi, provando a spiegarvi a voce quello che abbiamo scritto nel provato della beta di Halo Infinite.

Alle 16 sarà il turno del classico appuntamento col Multiplayer.it Risponde. Vincenzo Lettera sarà in diretta per rispondere a tutte le curiosità e domande sul mondo dei videogiochi. Non mancate!

Alle 17 sarà il momento di Christian Colli e Final Fantasy XIV. State con noi poter scoprire tutte le novità di questo apprezzatissimo MMO giapponese.

State con noi!