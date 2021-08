Offerte Amazon: forti sconti sulle smart TV, inclusi modelli OLED da 120 Hz

Agosto ci ha riportato le offerte Amazon sulle Smart TV, inclusi modelli OLED con tutte le tecnologie da gaming per sfruttare PC e console come refresh da 120 Hz, NVIDIA G-Sync, compatibilità AMD FreeSync, ALLM e VRR. Ma ci sono anche modelli Samsung QLED, sempre a 120 Hz, e un Hisense da 60 Hz per chi non ha grandi necessità e non vuole spendere un capitale. Da ricordare, inoltre, che per i prodotti OLED LG è possibile recuperare fino a un massimo di 1000 euro grazie all'iniziativa cashback della compagnia.

Partiamo dai 65 pollici dell'LG OLED65B16LA, dotato di tutto il necessario per il gaming, che non arriva al prezzo più basso ma gode di uno sconto effettivo di 100 euro per portano il prezzo a 1699,00 euro. Anche il primo dei due C1, l'LG OLED77C14LB, è in sconto di 100 euro, ma tra dimensioni e livello superiore di tecnologia arriva a 3499 euro che balzano fino a 5799,99 nel caso dell'LG OLED83C14LA, un modello da ben 83 pollici in sconto di 200 euro circa.

In seconda battuta troviamo Samsung con il classico Samsung UE55AU9070UXZT, disponibile al prezzo più basso con 30 euro di sconto che lo portano a 669,79 euro, seguito da tre pannelli QLED da 120 Hz tutti nuovi di pacca. Si parte dal Samsung Q70A da 55 pollici, in sconto di 140 euro circa e disponibile a 899,00 euro, si arriva al Samsung Q75A da 65 pollici, in sconto di ben 400 euro e disponibile a 1999,00 euro, si finisce con l'ancora più voluminoso Samsung Q75A da 75 pollici, disponibile a 1.799,00 grazie a uno sconto di 500 euro.

A chiudere la rassegna ci pensa Hisense con l'ormai datato Hisense 55U71QF che si fa notare però tornando al prezzo più basso, con 100 euro di sconto, risultando acquistabile per 549,00 euro. Tutt'altra storia invece con il nuovo Hisense OLED 55A98G, uno schermo da 120 Hz con ALLM, VRR e audio eARC che, in sconto di 70 euro, è disponibile per 1329,00 euro.

Sono ben 77 i pollici di diagonale di questo ampio pannello da 120 Hz di refresh

