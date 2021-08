Spelunky 1 e 2 arrivano su Nintendo Switch a fine agosto

Il Nintendo Indie World si è svolto ieri, ma le sorprese per i giocatori della grande N a quanto pare non sono finite. L'eShop ha infatti svelato la data di uscita delle versioni Nintendo Switch di Spelunky 1 e 2, che saranno disponibili a partire dal 26 agosto.

La data di lancio dei due titoli è stata avvistata prima dal sito australiano Vooks.net e in seguito confermata per il Regno Unito dai colleghi di Eurogamer.net. Per scrupolo abbiamo controllato nell'eShop italiano (direttamente dalla console, visto che la versione web riporta ancora un generico 2021) e possiamo confermare che la data di uscita per i due titoli è proprio quella riportata qua sopra. Spelunky sarà disponibile al prezzo di 9,99 €, mentre il sequel Spelunky 2 a 19,99 €.

Spelunky

Spelunky è una serie platform roguelike con livelli completamente distruggibili generati casualmente e che offre una esperienza di gioco impegnativa ad ogni partita per giocatori vecchi e nuovi. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Spelunky 2.

