Offerte Amazon: laptop HUAWEI MateBook D 14, in sconto ufficiale per la HUAWEI Week

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un laptop HUAWEI MateBook D 14. Lo sconto segnalato è di 149.10€, ovvero del 20%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo laptop è 749€. Lo sconto odierno è stato reso disponibile per la HUAWEI Week e sarà attivo fino al 17 febbraio 2022. Non è il prezzo migliore in assoluto, visto che tempo fa il laptop era stato messo in sconto a 10€ in meno rispetto a oggi, ma si tratta di una differenza minima. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo laptop ha uno spessore di 15.9 mm e un peso di 1.38 kg. Propone uno schermo da 14 pollici 16:9 con risoluzione massima 1920 x 1080p. Monta un Intel Core i5-10210U, una batteria da 56Wh che promette fino a 13 ore di riproduzione video a 1080p. Dispone di un caricabatterie USB-C da 65 W di piccole dimensioni e in 30 minuti può caricare la batteria del laptop al 46%. Il sistema operativo è Windows 10.

laptop HUAWEI MateBook D 14

