eSerie A TIM FIFA 22: la Sampdoria chiude in testa il girone d'andata del Gruppo B

Dopo una giornata di gara molto equilibrata, la Sampdoria di Giovhy e Fabio Denuzzo è in testa al Gruppo B della eSerie A FIFA 22. Alle spalle dei blucerchiati c'è il Torino con 7 punti seguito dal Milan a 5, l'Hellas Verona a 4 e l'Udinese a 3 punti.

Il livello della eSerie A TIM 22 è molto alto. Continuiamo a dirlo, ma a dimostrarlo sono i fatti: nonostante anche il Gruppo B sia pieno di giocatori rinomati, dal grande curriculum e talento, non c'è stato un vero e proprio dominatore. A chiudere la giornata in testa c'è la Samp con 8 punti (2 vittorie e altrettanti pareggi), ma Giovhy e Denuzzo hanno faticato più del previsto, nonostante avversari come Obrun del Torino o Crazy dell'AC Milan non abbiano sfoderato prestazioni all'altezza del loro nome.

Merito anche di Hellas e Udinese, due formazioni che non hanno raccolto molti punti, ma si sono rivelate ostacoli ostici da superare. Con 12 punti in palio nel girone di ritorno, tutto è ancora possibile, nonostante Fabio Denuzzo, intervenuto nel nostro salottino, si è dimostrato fiducioso per il girone di ritorno: i piani sono stati prestabiliti e dovranno essere semplicemente eseguiti in campo.

La eSerie A andrà in onda anche oggi pomeriggio, come sempre preceduta e conclusa dal nostro salottino presso gli studi Infront di Milano dove avremo interviste esclusive, commenti a caldo e tanti ospiti.