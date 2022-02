Boundary, il provato della demo Steam dello sparatutto spaziale

Nell'enorme lista di demo dello Steam Next Fest , sono presenti moltissimi generi videoludici. Se siete in cerca di uno sparatutto, allora siete nel posto giusto. Quest'oggi vogliamo parlarvi infatti di Boundary, uno FPS multigiocatore online che sfrutta un'ambientazione atipica per il genere: lo spazio aperto.

Modalità

Boundary, in dieci nello spazio

Boundary, nella demo, propone due diverse modalità di gioco: un deathmatch a squadre cinque contro cinque e una modalità "cattura la base", sempre cinque contro cinque. Nel primo caso, la vittoria va alla squadra che azzera il numero di giocatori nemici in campo o che conquista, nelle fasi finali, un'area di gioco al centro della mappa. Nel secondo caso, si gioca a tempo e, per ogni secondo di possesso, le basi da noi catturate donano un punto.

Il deathmatch permette però di riportare in vita gli alleati caduti, avvicinandosi alla loro tuta, che può anche essere agganciata dalla distanza e trascinata in un punto più sicuro per eseguire tutta l'operazione in tutta tranquillità. Il respawn non è cosa da poco, perché in Boundary si muore in pochi colpi e la precisione è importantissima. Gli scontri, inoltre, avvengono anche dalla lunga distanza, visto che più si è vicini all'avversario più è facile che questo ci aggiri.

La caratteristica più importante di Boundary è infatti il movimento. Non ci troviamo in un classico sparatutto, con i piedi ancorati a terra. La mappa di gioco è una sfera all'interno della quale possiamo muoverci liberamente a 360 gradi. Il tipo di movimento si avvicina maggiormente a quello di un elicottero, che a quello di un soldato di fanteria. Possiamo anche ruotare su noi stessi, così da rendere il sotto il sopra e viceversa. Ogni spostamento è importante e il numero di oggetti che interrompono la visuale spinge a muoversi sempre il più possibile. Il rischio è che, rapidamente, il meta si sposti sulle armi sulla lunga distanza e che i mitra perdano la propria efficacia, ma la nostra breve prova non ci permette di fare troppe considerazioni sul lungo termine.

Piuttosto, possiamo già presentare una critica alla seconda modalità, la suddetta "cattura la base". In questo caso, se uno dei due team riesce a mettere pressione alla squadra avversaria ed eliminarla mentre si trova davanti al suo punto di respawn, la partita è praticamente vinta. I giocatori che fanno il respawn si trovano direttamente davanti al nemico e si viene trivellati di colpi prima ancora di poter mirare verso l'avversario, in un loop senza uscita.

Il tutto può essere risolto in vari modi, sia chiaro (punto di respawn casuale, invulnerabilità, modifica al design della mappa così da avere più coperture in tale area...), ma mette subito in chiaro una cosa: giocare in modo strategico e collaborare con i propri alleati è importante.