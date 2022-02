Steam Next Fest 2022: le migliori demo da provare

La Steam Next Fest 2022 è iniziata e, come le edizioni precedenti, rappresenta una preziosa occasione per conoscere qualche produzione indie interessante in arrivo su PC. Tra sconti, eventi in livestream e annunci, infatti, l'elemento più interessante è probabilmente il fatto che vengano messe letteralmente centinaia di demo a disposizione degli utenti, generando veramente l'imbarazzo della scelta su cosa scaricare e provare. Una settimana di tempo diventa poca cosa per poter districarsi in un'offerta così ricca e allora cerchiamo di dare intanto qualche indicazione su quelli che potrebbero essere i giochi più interessanti da sperimentare in questi giorni, selezionando 15 demo da scaricare e provare con una certa priorità rispetto alla marea di roba messa a disposizione. Ovviamente si tratta solo di suggerimenti sulla base del valore complessivo, della stranezza o dell'originalità dei vari giochi a disposizione, poi bisogna metterci sopra anche i gusti personali di ognuno. Dunque potete partire da queste idee ed elaborare un vostro percorso di scoperta, magari condividendo con noi, nei commenti qui sotto, la migliori demo che siete riusciti a scovare anche tra i giochi meno conosciuti e in vista di questa edizione della Steam Next Fest. Tra i selezionati nell'articolo ci sono diversi titoli che abbiamo già iniziato a seguire da tempo, più qualche promettente proposta nuova più o meno sconosciuta, ma sta a voi scegliere e lanciarvi nelle più disparate esperienze, grazie a quest'ottima iniziativa da parte di Valve.

Card Shark Card Shark Cominciamo con uno dei titoli più interessanti inseriti nel folto elenco delle demo per la Steam Next Fest: Card Shark è un sapiente misto tra un gioco d'avventura e di carte, ambientato nella società francese del XVIII secolo. Tratteggiato con eleganza con uno stile grafico 2D e accompagnato da musiche orchestrali, il gioco proviene dalla mente che ha elaborato quella follia di Pikuniku e la cosa appare evidente nella stranezza generale. Nei panni di un intraprendente giocatore di carte, ci troviamo a prendere parte a match sempre più impegnativi cercando di elaborare strategie per riuscire a barare senza essere scoperti, nel frattempo scalando i ranghi della società e attraversando la Francia fino ad arrivare ai tavoli regali della monarchia, come un vero e proprio maestro dell'inganno. Al contempo cercando anche di svelare un inquietante complotto politico, tanto per non farsi mancare nulla. Link alla demo di Card Shark su Steam

Neon White Neon White e la sua strana ambientazione in un'immagine del gioco Tra i giochi più in vista, protagonista già di qualche approfondimento anche su queste pagine, Neon White è un altro titolo da non lasciarsi sfuggire in questa occasione. Si tratta di un action platform in prima persona caratterizzato da un particolare stile grafico e ambientazione surreale, nel quale interpretiamo un assassino scelto dall'inferno impegnato a dare la caccia a demoni, scontrandosi con altri cacciatori che, come noi, vogliono conquistarsi così la possibilità di vivere per sempre in paradiso. Tra azione frenetica e un particolare sistema di abilità del protagonista basato sulla conquista e selezione di carte, c'è spazio anche per una certa narrazione alla scoperta del passato di Neon White, i cui frammenti si ricompongono progressivamente mentre incontriamo ed eliminiamo gli altri assassini, che sembrano avere qualcosa di misteriosamente familiare. Link alla demo di Neon White su Steam

Little Orpheus Little Orpheus, una scena inquietante e strana dal gioco Dopo il debutto su Apple Arcade, Little Orpheus arriva anche su PC con una versione "rimasterizzata" e completa di tutti i contenuti extra. Per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla recensione della versione iOS, ma intanto lo mettiamo tra i giochi da provare perché si tratta di un'esperienza davvero strana e piacevole, che inserisce una storia surreale sullo sfondo della guerra fredda e della corsa alla conquista del cosmo. Si tratta di un action adventure con elementi platform che ripercorre l'incredibile viaggio del cosmonauta sovietico Ivan Ivanovich, lanciato in una missione assurda verso il centro della Terra, trasformatasi in un'odissea folle e meravigliosa, tra epiche battaglie ed enigmi ambientali da risolvere per trovare la strada verso casa. Ispirato ai classici della fantascienza vintage come Flash Gordon, Sinbad e La terra dimenticata dal tempo, Little Orpheus è un vero e proprio viaggio onirico in technicolor. Link alla demo di Little Orpheus su Steam

The Wandering Village Il villaggio posto sulla schiena della gigantesca creatura in una scena di The Wandering Village Un gestionale city builder ambientato sulla schiena di un gigantesco animale, già questo basta a far capire come The Wandering Village proponga qualcosa di diverso dal solito in un genere ormai piuttosto inflazionato su PC, sebbene sempre ricco di fascino. La strana creatura di Stray Frawn Studio riesce davvero a sconvolgere alquanto gli stilemi classici del genere riprendendo gli aspetti più classici di titoli incentrati sulla costruzione e sopravvivenza di civiltà e inserendoli in un contesto completamente inedito, come la schiena di un enorme animale semovibile chiamato Onbu. Questo ovviamente introduce una serie di sfide aggiuntive come la necessità di gestire al meglio uno spazio limitato, la possibilità di scegliere tra la vita in simbiosi con la creatura o completamente parassitaria e infine la possibilità di esplorare biomi diversi come scenari di secondo livello in cui l'intera città di sposta in un'inedita esplorazione su diversi piani. Link alla demo di The Wandering Village su Steam

Conan Chop Chop Conan Chop Chop, uno screenshot Annunciato quasi tre anni fa, Conan Chop Chop è stato rimandato a più riprese fino a raggiungere finalmente una data d'uscita ufficiale e a questo punto decisamente vicina, essendo fissata per l'1 marzo. La possibilità di provare una demo approfondita con la Steam Next Fest è dunque da cogliere al volo, visto che potrebbe preludere all'acquisto della versione completa, nel caso fosse particolarmente convincente. E il gioco di Mighty Kingdom è in effetti divertente, come dimostrato anche nel nostro provato: si tratta di un action roguelite a squadre che riprende la licenza ufficiale di Conan, il personaggio creato dalla penna di Robert Ervin Howard, e la stravolge in maniera umoristica e fumettosa, mettendo in scena dei personaggi fortemente caricaturali intenti a darsi mazzate assurde all'interno della Maratona d'Ira, una sfida diabolica creata dal malvagio stregone Thoth-Amon per intrappolare gli eroi di Hyperborea in una continua lotta fratricida. Link alla demo di Conan Chop Chop su Steam

The Last Oricru The Last Oricru, una scena che mostra l'ambientazione fantasy Forse tra i giochi già più noti in questa rassegna di titoli emergenti, The Last Oricru ha un'altra possibilità di mostrare di che pasta è fatto con questa nuova demo e rimane comunque un gioco veramente interessante, se non altro per la sua strana ambientazione. Il gioco in questione presenta infatti un bizzarro misto tra fantascienza e fantasy classico medievaleggiante, mettendo in scena un mondo abitato da civiltà e razze diverse in lotta tra loro con la possibilità di prendere parte al conflitto e deciderne le sorti in base anche alle nostre scelte. The Last Oricru è un action RPG da giocare in singolo o in multiplayer cooperativo che si basa fortemente sul combattimento, tanto da avere alcuni elementi affini ai suolo-like, ma anche sulle componenti narrative e ruolistiche. L'ultima prova effettuata lo scorso dicembre dimostrava ancora ampi margini di miglioramento ma un'ambientazione molto interessante, vediamo dunque come è andato avanti. Link alla demo di The Last Oricru su Steam

A Little To The Left A Little to the Left, immagine di un puzzle con libri da riordinare Maniaci dell'ordine a raccolta, c'è un gioco che sembra fatto apposta per voi. In verità A Little to the Left è probabile che affascini semplicemente tutti quelli che ne vengono a contatto anche solo per il suo stile grafico e la grazia particolare della messa in scena, oltre all'atmosfera rilassante che riesce a far scaturire nelle sue piacevoli schermate. Mettendo in scena semplici momenti di vita quotidiana ma filtrati nello stile trasognato della grafica a pastelli, A Little to the Left ci richiede di riordinare varie situazioni caotiche secondo diverse tipologie di ordine, mantenendo aperte soluzioni possibili differenti e lasciando dunque spazio all'interpretazione del giocatore. Riposizionare matite, libri, barattoli, post-it e quant'altro in varie modalità diventa dunque un passatempo piacevole, stando comunque attenti al "terribile" gatto di casa che sembra volerci mettere sempre il bastone tra le ruote. Link alla demo di A Little to the Left su Steam

Where the Heart Leads Where the Heart Leads, un'immagine del gioco Armature Studio lo definisce un'avventura narrativa surreale e in effetti ci sono diversi aspetti fuori dal comune in Where the Heart Leads, che tuttavia racconta anche una storia vicina a tutti noi mettendo in scena gli eventi di una vita, dove i sentimenti e le relazioni rappresentano gli elementi fondamentali del percorso. Durante una notte buia a tempestosa, Whit Anderson si cala dentro una voragine per salvare il cane di famiglia e da lì parte uno strano viaggio che lo porta a percorrere e ripercorrere eventi fondamentali della sua esistenza, prendendo ogni volta delle scelte che influiscono sullo svolgimento degli eventi in maniera anche drammatica. Momento del passato, del presente e del futuro gli si palesano di fronte come degli strani e vividi sogni, consentendogli di modificare le diverse situazioni e vedere come queste vanno poi a svilupparsi e riflettersi nella vita sua e dei suoi familiari. Il gioco è stato peraltro già recensito in versione PS4. Link alla demo di Where the Heart Leads su Steam

Scathe Scathe, uno screenshot nel pieno del combattimento Gli sparatutto in prima persona si sono evoluti talmente tanto da dover tornare alle origini per ritrovare una nuova spinta, spunti originali e una vivacità che mancava da tempo. In questo modo si spiega il successo che stanno registrando gli FPS di tipo più veloce e caciarone che si stanno sempre più affermando in ambito indie, recuperando lo spirito originale degli anni 90 fatto di sfide veloci e violente, come quella offerta da Scathe. Il gioco di Damage State ci fa tornare allo scontro diretto contro orde di demoni, in un'ambientazione da incubo piena di nemici inquietanti ed estremamente agguerriti. Oltre all'azione classica da sparatutto in prima persona, Scathe introduce alcuni elementi in stile shooter bullet hell con la necessità di schivare i numerosi colpi nemici che riempiono lo schermo, il tutto affrandabile anche in multiplayer online cooperativo, per non farsi mancare nulla. Un toccasana per i nostalgici dell'FPS classico. Link alla demo di Scathe su Steam

WW2 Rebuilder WW2 Rebuilder, uno scorcio di città in via di ricostruzione nel gioco In tanti casi abbiamo rivisto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale dagli occhi di un soldato al fronte, ma nel caso di WW2 Rebuilder l'ambientazione un po' abusata assume tutt'altra connotazione visto che viene mostrata dalla prospettiva di un costruttore impegnato nel rimettere in piedi l'Europa distrutta dalla guerra. Passando dai veicoli pesanti per buttare giù le strutture irrecuperabili e arrivando poi all'uso di attrezzi più specialistici, ci troviamo a esplorare varie città europee nell'immediato dopo-guerra da una prospettiva in prima persona, prendendo parte a diverse attività per poter donare a questi luoghi dei nuovi edifici, strade, fabbriche e strutture, cercando di far ripartire le città dopo i bombardamenti. Partendo da gloriosi progetti di rinnovamento, dobbiamo togliere di mezzo gli ostacoli, eliminare i segni profondi lasciati dalla guerra e coprirli con una nuova organizzazione degli spazi architettonici. Link alla demo di WW2 Rebuilder su Steam

Albert Wilde: Quantum PI Albert Wilde: Quantum P.I. è un'avventura davvero bizzarra, come dimostra questa immagine Albert Wilde è un duro, anche se al momento si trova in una situazione piuttosto difficile: senza soldi, senza amici e senza donne, deve cercare di sbarcare il lunario risolvendo qualche caso che nessun altro avrebbe intenzione di seguire. Se è poi una ballerina a proporre il nuovo mistero, non importa quanto il caso possa essere scottante, Albert Wilde: Quantum PI si lancia volentieri contro le avversità alla ricerca di qualche soldo e magari di conquistare la fanciulla in questione, come si conviene a un vero eroe noir. D'altra parte Albert è un tipo tosto: camicia, gilet e cravatta ben calzata, non rinuncia a un suo stile nelle indagini da investigatore privato, nonostante sia un gatto. In questa strana prospettiva, ci ritroviamo a esplorare e indagare un bizzarro mondo in bianco e nero che sembra celare anche degli assurdi paradossi spazio-temporali. Link alla demo di Albert Wilde: Quantum PI su Steam

Pharaoh: A New Era Pharaoh: A New Era, uno screenshot che mostra la città in costruzione Il buon vecchio Pharaoh torna con una veste tutta nuova in Pharaoh: A New Era, che recupera le idee dell'originale e le cala in un gioco completamente rinnovato e arricchito come uno vero e proprio remake. Si tratta di uno strategico gestionale ad ambientazione storica, che ci consente d'interpretare il ruolo di un faraone dell'antico Egitto, alle prese con i poteri, le responsabilità e i problemi di costruire e gestire una grande città. Partendo dalla coltivazione delle terre fertili intorno al Nilo, ci troviamo a espandere la civiltà fino alla costruzione degli iconici monumenti egizi, facendo crescere l'economia, la cultura e la società raggiungendo fasi sempre più moderne, senza dimenticare d'incrementare la potenza militare e la ricchezza del popolo in modo da farlo diventare sempre più florido. Caratterizzato da una particolare veste grafica tra 2D e 3D, Pharaoh: A New Era segna il ritorno di un grande classico in una forma nuova. Link alla demo di Pharaoh: a New Era su Steam

Boundary Boundary, un'immagine dello strano sparatutto spaziale realistico Augurandoci che il futuro non ci porti a questo, è comunque interessante l'idea alla base di Boundary, che trasporta il concetto di sparatutto in prima persona tattico multiplayer a squadre nello spazio. Non si tratta però, come si potrebbe pensare, di fantascienza sfrenata e scontri epici del futuro: l'ambientazione di Boundary è decisamente vicina a quella reale, mettendo quelli che sembrano in tutto e per tutto degli astronauti attuali alle prese con furenti scontri a fuoco a gravità zero, usando varie armi e il tipico, ingombrante equipaggiamento spaziale a complicare le cose, con conseguenze quantomeno bizzarre. Boundary impressiona per il realismo con cui sono riprodotte le tecnologie spaziali assolutamente radicate nella realtà scientifica attuale, fornendo così anche l'occasione di una vera e propria immersione in uno spazio "vero" ma in un contesto completamente "sbagliato". Link alla demo di Boundary su Steam

Small Saga Small Saga, un'immagine di un combattimento nel gioco Sotto le strade di Londra si cela un piccolo mondo pieno di meraviglie, minacce e sfide epiche, che fa da scenario al percorso di vendetta e redenzione di un topolino intenzionato a farsi giustizia. Al di là della strana e affascinante ambientazione, Small Saga emerge tra i tanti titoli in prova durante la Steam Next Fest anche grazie allo stile adottato, che sembra provenire davvero da un'epoca videoludica ormai lontana. Si tratta di un'avventura che fonde esplorazione, puzzle ambientali e scontri con combattimenti a turni in stile RPG, ma il tutto è impostato con una particolare grafica isometrica che ricorda un po' i JRPG classici e un po' le avventure più o meno sperimentali dalle ambientazioni strane ed evocative come Little Big Adventure, tanto per fare un esempio. A tutto questi si aggiunge un sapiente uso della grafica 2D in grado di creare anche particolari effetti prospettici e sorprendenti cambi d'inquadrature. Link alla demo di Small Saga su Steam