Roller Champions è entrato in fase gold, la data di uscita verrà annunciata presto

Roller Champions è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo è stato completato e sono cominciati i preparativi per la distribuzione. Strano che non ci sia ancora una data di uscita, ma Ubisoft assicura che verrà annunciata presto.

Rinviato al secondo trimestre del 2022, Roller Champions è il nuovo sportivo arcade della casa francese, caratterizzato da frenetiche partite tre-contro-tre in cui due squadre competono per il possesso della palla e per totalizzare punti.

Complici i numerosi rinvii, il progetto finora è sembrato un po' incerto e non è mancata qualche perplessità, ma il team si è preso tutto il tempo necessario e ormai il lancio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch appare imminente.

"Salve, Campioni! Oggi siamo entusiasti di annunciare l'ingresso nella fase gold!", si legge nel post pubblicato su Twitter. "Tenete gli occhi aperti, perché arriveranno presto notizie sulla data di uscita del gioco."

Tempo fa abbiamo provato Roller Champions, riscontrando una grande immediatezza dell'esperienza ma anche meccaniche prive di particolare spessore: gli autori avranno posto rimedio a tali mancanze?