The House of the Dead Remake: annunciate le versioni PS4, Xbox One, PC e Google Stadia

Forever Entertainment ha annunciato le versioni PS4, Xbox One, Google Stadia e PC (Steam e GOG) di The House of the Dead Remake, rifacimento dello sparatutto di Sega, con data di uscita fissata a giovedì 28 aprile 2022 e al prezzo di 24,99 euro.

The House of the Dead Remake è disponibile su Nintendo Switch dal 7 aprile. Per chi non lo sapesse, si tratta del rifacimento del classico sparatutto di Sega, ricostruito da zero con nuova grafica e gameplay aggiornato. Purtroppo il risultato non è dei migliori, come potrete constatare nella nostra recensione di The House of the Dead: Remake per Nintendo Switch.

The House of the Dead Remake

Nelle ultime settimane sia la versione PS4 che quella Xbox One erano state anticipate da dei leak ma ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale.

Purtroppo, nel comunicato ufficiale di Forever Entertainment non sono indicati ulteriori dettagli, come ad esempio quali migliorie grafiche possiamo aspettarci rispetto alla versione Switch o se sulle console Sony e Microsoft saranno disponibili vari preset grafici per ottimizzare risoluzione o framerate. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.