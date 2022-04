Horizon Forbidden West, un video sul costume di Aloy con la cosplayer NadiaSK

Horizon Forbidden West torna a mostrarsi in video, stavolta non per un trailer bensì per un approfondimento dedicato al costume di Aloy, illustrato nel dettaglio dalla cosplayer NadiaSK.

Mentre Guerrilla pensa a un seguito di Horizon Forbidden West, la nuova avventura non ha mancato di ispirare e coinvolgere gli appassionati, che hanno provato a interpretare la coraggiosa protagonista del gioco presso fiere ed eventi.

Come spiega NadiaSK nel filmato, si tratta di un'impresa che richiede cura e attenzione, viste anche le differenze fra il nuovo costume di Aloy e quello indossato dalla cacciatrice in Horizon Zero Dawn.

La cosplayer ha detto che le piace pensare a un'evoluzione dell'abito in funzione delle esigenze del personaggio, con cambiamenti che dunque non riguardano la mera estetica bensì piuttosto la praticità relativa ai materiali e alle tasche.

Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Horizon Forbidden West.