Star Wars: The Force Unleashed, trailer di lancio su Nintendo Switch

Star Wars: The Force Unleashed è disponibile su Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione. Il gioco può essere acquistato su eShop per 19,99€.

Annunciato a febbraio, Star Wars: The Force Unleashed per Nintendo Switch si pone come la remaster della versione Wii del 2008, e ne riprende il sistema di controllo a rilevazione di movimento.

Al comando del potente Starkiller, l'apprendista di Darth Vader incaricato di dare la caccia ai Jedi, potremo dunque utilizzare la Forza e l'immancabile spada laser muovendo i Joy-Con e dando vita a combattimenti coinvolgenti, anche nella modalità duello per due giocatori.

La storia di The Force Unleashed è ambientata a metà fra gli eventi de La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, e ci porterà a visitare scenari come Cloud City, il pianeta Kashyyyk, Raxus Prime o Felucia.