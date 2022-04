eFootball Championship 2022: a giugno le competizioni eSport con la modalità Dream Team

Konami ha annunciato che l'eFootball Championship 2022 si svolgerà a giugno. Questa edizione presenterà due competizioni eSport, una per i giocatori del circuito professionistico e l'altra aperta a tutti, e in entrambi i casi si giocherà con la modalità Dream Team di eFootball 2022.

eFootball Championship Pro 2022 vedrà partecipare professionisti sotto contratto con importanti club europei. Verranno selezionati solo i migliori giocatori al mondo, che si sfideranno in avvincenti match 1v1 in Dream Team per decretare chi è il più forte al mondo che verranno trasmessi in streaming in tutto il mondo.

eFootball Championship Open 2022 è invece il torneo eSport di eFootball 2022 a cui potranno partecipare gli utenti di tutto il mondo attraverso un evento in-game. Utilizzando la modalità Dream Team, i giocatori con i migliori punteggi otterranno il diritto di partecipare a livelli sempre più alti della competizione, che culmineranno nelle World Finals, in cui verrà incoronato il giocatore numero #1. Le finali mondiali saranno trasmesse in streaming online in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni riguardanti i club partecipanti e il programma di entrambe le competizioni verranno condivise da Konami con un prossimo annuncio.

Per entrambe le competizioni dunque si utilizzerà Dream Team, la nuova modalità di eFootoball 2022 introdotta con la versione 1.0.0 che permette agli utenti di costruire la squadra dei propri sogni, mettendo sotto contratto giocatori e allenatori, sulla falsariga del FUT di FIFA, ma con delle importanti differenze che vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di eFootball 2022 1.0.0.