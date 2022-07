Outer Wilds su PS5 e Xbox Series X|S ha una data d'uscita, upgrade gratis per i possessori

Outer Wilds arriverà su PS5 e Xbox Series X|S, ha annunciato Annapurna durante il suo livestream di presentazione tenutosi ieri, con data d'uscita fissata per il 15 settembre 2022 sulle console next gen e upgrade gratuito per chi già possiede il gioco.

Outer Wilds otterrà dunque alcuni miglioramenti tecnici, come una maggiore fluidità portata 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, oltre ad altre variazioni in linea con le maggiori potenzialità offerte dalle console di nuova generazione, ma ovviamente mantenendo intatta la splendida esperienza originale del gioco di esplorazione spaziale di Mobius Digital.

Outer Wilds arriverà dunque il 15 settembre 2022 su PS5 e Xbox Series X|S, acquistabile nella nuova versione oppure attraverso aggiornamento gratuito per chi lo possiede già su PS4 e Xbox One. Nel frattempo, assicura il team, proseguono i lavori sulla versione Nintendo Switch: questa era stata annunciata nel lontano febbraio 2021 ma è poi sparita dai radar.

Ebbene, non è stata cancellata, con il team che ha assicurato di continuare a lavorare all'edizione per la console ibrida di Nintendo, ma ci sarà ancora da aspettare. Al momento, non c'è una data d'uscita precisa per Outer Wilds su Nintendo Switch, tranne il fatto che arriverà dopo le versioni PS5 e Xbox Series X|S, dunque dobbiamo guardare almeno all'autunno 2022 o all'inverno per avere un periodo di lancio probabile per il gioco sulla console Nintendo.