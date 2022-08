Sega Mega Drive Mini 2 confermato in via ufficiale anche in Europa con data d'uscita

Sega ha infine sciolto i dubbi riguardanti l'arrivo di Sega Mega Drive Mini 2 in Europa, confermando in via ufficiale il lancio con tanto di data d'uscita, che corrisponde a quella prevista per il Nord America, ovvero il 27 ottobre 2022.

"Benvenuti al prossimo livello! Mega felici di confermare che Mega Drive Mini 2 (in Europa) arriverà il 27 ottobre, lo stesso giorno del Genesis 2 in Nord America", si legge nel tweet dell'account ufficiale di Sega, visibile qui sotto.



Non c'era stata finora una conferma ufficiale dell'arrivo del Sega Mega Drive Mini 2 in Europa, anche perché la distribuzione in occidente di questa nuova mini console sembra essere piuttosto difficoltosa, visto che in base a quanto riferito le scorte saranno molto limitate al di fuori del Giappone.

Tuttavia, quantomeno abbiamo la conferma del fatto che ci sarà una distribuzione ufficiale nel Vecchio Continente. Nel frattempo, proprio nelle ore scorse è stata svelata la lineup completa di Mega Drive Mini 2 e Genesis Mini 2, che comprende anche alcuni giochi del Sega CD (o Mega CD), oltre a giochi inediti per l'occidente, in alcuni casi.

I preorder della nuova mini-console si apriranno a settembre in Europa, e per chi è interessato potrebbe essere una buona idea prenotarne una unità prima che si esauriscano, considerando che la quantità di console sembra essere circa un decimo di quella che caratterizzava il primo Sega Mega Drive Mini, stando a quanto riferito dalla compagnia.