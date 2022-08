Rainbow Six: Siege, il provato di Operation Brutal Swarm, la nuova stagione di R6S

Grazie alla presentazione a porte chiuse che Ubisoft ha organizzato a ridosso delle finali del Major di Berlino di Rainbow Six: Siege, abbiamo potuto tastare con mano le novità di Operation Brutal Swarm. La nuova stagione è, infatti, alle porte e il colosso francese, come al solito, intende lanciare all'interno del gioco diverse novità. Siamo ormai arrivati alla stagione 3 del settimo anno di Rainbow Six Siege e diverse delle principali novità annunciate sono già arrivate. Nonostante questo, il lavoro di Ubisoft per continuare a limare una esperienza di gioco che deve sempre essere coinvolgente per mantenere attivi gli appassionati è costante. Si può discutere, quanto effettivamente ciò sia stato fatto in maniera efficace negli ultimi tempi, ma è indubbio che le novità di ogni nuova Operazione sono sempre un momento attesissimo dai fan. Siamo dunque pronti a raccontarvi tutte le novità di Operation Brutal Swarm di Rainbow Six: Siege.

Miele per tutti Rainbow Six Siege: il gadget di Grim Non c'è una nuova stagione senza un nuovo operatore. Questa volta gli appassionati di Rainbow Six volano a Singapore, con il possente e super tecnologico attaccante Grim. L'idea dietro questo operatore è semplice: irruzione repentina, recupero d'informazioni e strada spianata per la squadra. Un lupo solitario che spiazza la difesa avversaria con il suo gadget in grado di tracciare la posizione dei difensori. Parliamo di un operatore con statistiche pari a 3 di velocità e 1 di salute. Dotato di un 552 Commando come fucile d'assalto o di un SG-CQB come fucile a pompa. Di una P229 come arma secondaria e di Claymore o carica da irruzione come gadget secondario. Quello che però è chiaramente di maggiore importanza è il suo gadget principale. Il Kawan Hive Launcher è sostanzialmente un lanciagranate simile, come funzionamento, a quello di Ash. La differenza è che ciò che viene sparato da Grim è una tecnologia avanzata che rilascia uno sciame di api robot che identifica per tre volte chi ci passa al suo interno, la prima una volta entrati nello sciame e le altre due volte ovunque voi siate, dato che le api si attaccheranno a voi. Potete ben capire che l'importanza di Grim, avendo a disposizione 5 cariche di api, è decisamente elevata. L'operatore, se ben utilizzato, può essere utile a inizio partita, per stanare i difensori avversari più aggressivi, ma può anche essere una risorsa fondamentale in caso di 1v1 nei secondi finali di una partita con la bomba piazzata. Rainbow Six Siege: il modello di Grim Come ogni nuovo operatore che si rispetti, esistono delle nemesi di Grim. In primis troviamo Mute che, con il suo Jammer, disattiverà il bussolotto di Api. Il gadget di Jaeger invece, così come i laser di Aruni distruggeranno l'abilità peculiare di Grim. Particolare, invece, il discorso di Wamai che, grazie al suo gadget, si "limiterà" a cambiare traiettoria alle Api.

Uno stadio per domarli Rainbow Six Siege: Mappa Stadio Operation Brutal Swarm non porta con sé una nuova mappa da scoprire. La pubblicazione di una nuova arena è stata spostata all'ultima stagione dell'anno. Per rispettare almeno in parte le promesse, Ubisoft ha deciso di fornire ai giocatori una ulteriore mappa nel pool competitivo. Si tratta di una vecchia conoscenza, ovvero Stadio (la versione del 2021 con Costa e Confine), una mappa che sappiamo essere apprezzata dai fan e che debutterà nelle varie playlist in pianta stabile. Non vi è molto da dire rispetto a questa mappa: le sue ampie vetrate e la sua grande distruttibilità la rendono uno scenario ricco d'insidie e possibilità, bisognerà ora capire quanto i giocatori la apprezzeranno e la giocheranno in competitivo. Quello che invece è la vera seconda importante introduzione apportata da Brutal Swarm è il nuovo gadget per gli attaccanti: una mini granata EMP a impatto. Si tratta di un gadget importante che riduce l'unicità di Thatcher, offrendo però un diverso funzionamento dello stesso effetto. Se le granate dell'operatore britannico permettono giochi di carambola e sponda, queste mini granate, essendo a impatto, andranno lanciate in maniera diretta sulla parte che si vuole colpire. Il raggio d'azione sarà ridotto rispetto alle più grandi granate di Thatcher e anche il tempo di disabilitazione degli strumenti elettronici sarà inferiore (una differenza di 4 secondi circa). Il gadget sarà disponibile per Blackbeard, Montagne, Dokkaebi, Nokk, Gridlock, Sledge, Lion e Osa. La sua importanza sarà tutta da vedere, soprattutto a livello di partite competitive, ma è chiaro che questa opzione può effettivamente smuovere determinati equilibri di composizione dei quintetti di attacco.

Miglioramenti alla qualità della vita Rainbow Six Siege: i gadget dei Nightheaven Come al solito, oltre alle principali novità, la nuova Operazione porta con sé una serie di cambiamenti che si delineano tra minori, in via di test e altri che possono effettivamente impattare sulla qualità della vita in gioco. La prima e più importante novità è sicuramente la revisione del rinculo, sia su PC che su console. Ora il sistema di rinculo per console si slegherà da quello PC e potrà essere sistemato in maniera autonoma senza dover dipendere dal resto. Con questo aggiornamento l'intensità della raffica incrementerà maggiormente il rinculo verticale, andando a premiare delle più brevi e veloci sventagliate. Inoltre le LMG pesanti avranno un quarto step di rinculo maggiorato che aumenterà la difficoltà di controllo della raffica nella parte finale. Con la nuova Stagione si potrà salvare un replay e mentre lo si esamina si potrà fare un report per cheating, ove si vedesse effettivamente qualche situazione non lecita. Durante la fase di ban delle mappe ora si sceglierà tra un pool di cinque mappe e non più di tre. Il tutto per aumentare la varietà di scenari in cui i giocatori si scontrano. Anche la mappa tattica ha subito un cambiamento e ora permetterà agli attaccanti di vedere l'elenco degli obiettivi di difesa e, una volta localizzato, quello scelto dai difensori verrà mostrato sulla mappa. Rainbow Six Siege: il logo di Grim Infine, Operation Brutal Swarm porterà con sé la possibilità di regalare un Battle Pass a un amico tramite Ubisoft Connect. I requisiti saranno l'essere amici da almeno 90 giorni e utilizzare la stessa piattaforma di gioco. Perciò i giocatori PC potranno regalare solo ad amici PC mentre ad esempio chi gioca da PS4 può regalare anche un amico su PS5 e viceversa. La skin Élite di questa stagione invece sarà quella dedicata all'operatore Castle.

Operation Brutal Swarm porta diverse novità sul piatto. Dalla gestione del rinculo alla mappa Stadio in competitivo. Quello che però è il doppio polmone di questa stagione è l'introduzione di Grim e della mini granata EMP. Bisognerà vedere come i giocatori si adatteranno a queste novità per capire se effettivamente saranno in grado di spostare gli equilibri.